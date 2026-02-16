Брат устроил смертельную поножовщину с сестрой в Северной Осетии

В Северной Осетии разыгралась семейная трагедия, унесшая жизнь 14-летней школьницы. По информации «Газеты.ру» , ссылающейся на Mash Gor, девочка скончалась от ножевых ранений, которые, по предварительным данным, нанес ее 16-летний брат. Мотивы поступка подростка пока не раскрываются.

После поножовщины, причина которой пока не установлена, пострадавшую в тяжелом состоянии обнаружили родственники. Прибывшие на место медики боролись за жизнь пациентки, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили местонахождение подозреваемого. В настоящее время несовершеннолетний задержан, обстоятельства произошедшего выясняются. Ему предстоит пролить свет на разборку и ее вероятные причины.

Это не единичный случай семейной агрессии за последнее время. Ранее сообщалось о другом инциденте, где житель Владивостока с ножом напал на мать и сестру — одна из женщин погибла. Тогда подозреваемого также задержали, было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

