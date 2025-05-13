Братья из Коломны обманули онлайн-магазин на 5 млн руб.

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двух братьев из Коломны, Московская область, по подозрению в мошенничестве. Схема заключалась в оформлении фиктивных заказов в интернет-магазине на общую сумму 100 млн руб. с целью получения бонусных баллов в размере 5 млн руб. Эти бонусы были немедленно использованы для приобретения электроники. Впоследствии заказы были отменены.

Предварительное расследование показало, что в течение недели подозреваемые размещали заказы на строительные материалы в онлайн-магазине инструментов на сумму, превышающую 100 млн руб.

После этого на их банковскую карту начислялись бонусные баллы, которые сразу же тратились на приобретение компьютеров и комплектующих на торговой площадке, связанной с банком.

После получения товаров мошенники аннулировали заказы, за которые были начислены баллы. Банк не смог аннулировать бонусы, так как они уже были потрачены на технику, которую затем продавали за наличные. Общий ущерб от преступных действий оценивается более чем в 5 млн руб.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и при поддержке Росгвардии задержали их в Коломне. В ходе обысков по месту жительства злоумышленников была обнаружена часть приобретенных товаров, которые они не успели реализовать.

Возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество). Один из фигурантов помещен под стражу, а в отношении другого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о волне мошеннических звонков с мгновенным сбросом.