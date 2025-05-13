Россиян предупредили о волне мошеннических звонков с мгновенным сбросом

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT рассказал про схему обмана, по которой аферисты звонят жертвам и быстро сбрасывают звонок.

По большей части звонки с моментальным сбросом используются злоумышленниками, чтобы вызвать у жертвы интерес. Чаще всего они сами перезванивают из любопытства. Немкин предупредил, что такие звонки могут быть платными: пользователь рискует потерять все средства с тарифа за один звонок.

Кроме того, как подчеркнул депутат, есть психологический фактор: если звонок пришел ночью, да еще и с иностранного номера, то человек может испугаться и перезвонить автоматически.

«Иногда таким способом злоумышленники проверяют, какие номера активны и где готовы брать трубку. Это помогает им формировать базы так называемых горячих номеров, на которые позже будут направлены целевые атаки: звонки от фейковых сотрудников банков, полиции, „Госуслуг“ и других служб», — пояснил депутат.

Чаще злоумышленники действуют не напрямую, а через автоматические системы обзвона. Вызов может спровоцировать новую волну мошеннической активности в отношении абонента. Информацию используют при этом обширную, отталкиваясь от доступных в Сети данных. Время захода в соцсети, ФИО, работа. Таким образом мошенники угадывают, когда именно человеку удобнее взять трубку.

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