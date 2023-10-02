Британия не будет отправлять военные корабли для сопровождения украинского экспорта зерна

Великобритания не станет отправлять свои военные корабли в Черное море для того, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна, заявил министр обороны страны Грант Шэппс. Его слова привел в соцсетях журналист газеты The Guardian Дэн Сабба.

Ранее в интервью газете The Sunday Telegraph Шэппс сообщил, что он обсуждал с Владимиром Зеленским то, какую помощь британские ВМС могли бы оказать в защите судов, вывозящих зерно с Украины.

Тогда же Шэппс сказал, что может отправить британских военных на Украину, чтобы они обучали украинских солдат на месте. Также он призвал оборонные заводы Великобритании открывать свое производство на Украине.