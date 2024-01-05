Британия спишет военные корабли из-за нехватки моряков

На флоте решили списать HMS Argyll, а также недавно отремонтированный HMS Westminster, чтобы перенаправить команды с этих судов на новые фрегаты Type 26.

Руководство флота еще не определилось с будущим кораблей, оставшихся без матросов. По данным издания, их могут утилизировать или продать дружественным странам.

Великобритания планирует построить к 2030 году восемь новых фрегатов Type 26. Но в стране все меньше желающих служить на флоте, у ВМС худшие показатели по набору военнослужащих среди родов войск.