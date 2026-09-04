Археологи нашли следы жутких ритуалов под Нижним Новгородом

В яме под Пильной археологи наткнулись на мрачное свидетельство древних обычаев — останки двух знатных воинов, кости лошади и череп человека с отрубленной головой, который явно был принесен в жертву во время погребального обряда, шокировали ученых и перевернули представления о финно-угорских племенах. Об этом сообщает «В городе N».

Самарский университет имени Королева опубликовал результаты экспедиции в рабочем поселке Пильна, где с 2009 года исследовали могильник I века нашей эры. В ходе раскопок археологи вскрыли несколько погребений, но главная находка ждала их в крупной яме размером 3,5 на 2,5 метра. На поверхности лежало скопление костей лошади — явно ритуальное приношение. На дне покоились останки двух воинов, а на специальной ступеньке отдельно от тела обнаружили череп человека, которому при жизни отрубили голову.

Руководитель экспедиции Сергей Зубов пояснил: эта находка — весомое доказательство того, что финно-угорские племена Среднего Поволжья практиковали человеческие жертвоприношения во время погребений знатных воинов. Ранее археологи находили подобные черепа, но считали их останками самих усопших, чьи кости не сохранились. Однако новая могила с четким стратиграфическим контекстом не оставляет сомнений: голова была отделена от тела намеренно и уложена отдельно — как сакральный элемент обряда.



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