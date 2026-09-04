Врачи «Коммунарки» помогли 60-летней москвичке родить третьего сына

В Московском многопрофильном центре «Коммунарка» врачи помогли 60-летней пациентке родить третьего сына, несмотря на миоматозный узел в матке. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Об этом пишет Москва24 .

Женщина, кандидат биологических наук Марина К., еще в 2010 году заморозила яйцеклетки. Спустя 15 лет она обратилась в центр женского здоровья, где после обследования ей одобрили проведение ЭКО.

На 38-й неделе беременности специалисты приняли решение одновременно провести кесарево сечение и удалить миоматозный узел. Сложность операции была связана с его расположением в области перешейка матки. Существовал риск повреждения мочеточника и сильного кровотечения. При этом врачи стремились сохранить матку.

К операции привлекли сосудистых хирургов и урологов. Для защиты мочеточника специалисты установили стент. После рождения ребенка миоматозный узел полностью удалили.

30 июля 2026 года женщина родила сына. Через несколько дней она отметила 61-й день рождения вместе с новорожденным ребенком.