НАБУ ворвалось в офис Зеленского: обыски у самого президента

Украинские силовики нагрянули в самое сердце власти — Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия прямо в офисе президента Владимира Зеленского, и пока никто не объясняет, кого именно ищут и что стало причиной такого беспрецедентного визита. Об этом сообщает Lenta.ru.

Информация об обысках в Администрации президента появилась в украинских каналах и мгновенно разлетелась по соцсетям. По данным источников, оперативники Национального антикоррупционного бюро находятся в здании офиса главы государства. Какие именно кабинеты посещены и в чем суть мероприятий, остается неизвестным — ни НАБУ, ни пресс-служба президента официальных комментариев пока не давали.



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