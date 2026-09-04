Проснулся и не дышишь: сомнолог Черкасова раскрыла жуткий механизм сонного паралича

Ты просыпаешься, но не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой — сознание уже здесь, а тело будто парализовано, а в углу комнаты мерещится чья-то тень. Врач-сомнолог София Черкасова объяснила, что это не мистика, а обычный сбой в работе мозга, и рассказала, как вырваться из этого пугающего плена. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кандидат медицинских наук София Черкасова развеяла страхи многих людей, переживших сонный паралич. По ее словам, это состояние возникает, когда сознание возвращается к бодрствованию быстрее, чем организм отключает защитный механизм, блокирующий мышцы во время фазы быстрого сна. В норме эта блокировка нужна, чтобы мы не бегали и не махали руками во сне. Но иногда мозг дает сбой: человек уже все осознает, слышит звуки, видит комнату, но его тело все еще спит. Отсюда — невозможность пошевелиться или произнести слово.

В таком состоянии нередко появляются пугающие галлюцинации: кажется, что в комнате присутствует кто-то чужой, или что на грудь давит тяжелый груз. Черкасова успокаивает: физической опасности сонный паралич не представляет, хотя переживается он крайне неприятно. Чаще всего его провоцируют недосып, нарушение режима, хронический стресс, резкая смена часовых поясов и привычка спать на спине.

Чтобы быстрее выбраться из этого оцепенения, специалистка советует не пытаться рывком заставить двигаться все тело — это только усилит панику. Вместо этого нужно сосредоточиться на дыхании и попробовать пошевелить маленькой группой мышц: пальцем руки или ноги, языком, веками. Как только удастся сдвинуть хоть один палец, блокировка обычно снимается, и тело возвращается в норму.

Для профилактики повторных эпизодов Черкасова рекомендует наладить режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время, избегать сильного стресса и не злоупотреблять тяжелой пищей перед сном.



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