Гинеколог развеяла главные страхи о воздержании

Долгое отсутствие интимной жизни не является ни болезнью, ни причиной для паники — врач-гинеколог Ольга Уланкина пояснила, что все возможные изменения в организме обратимы, а диагноза «воздержание» в международных классификациях просто не существует. Об этом сообщает life.ru.

По словам Уланкиной, половая активность действительно влияет на гормональный фон и сердечно-сосудистую систему, а во время близости вырабатываются эндорфин и окситоцин. Однако из этого не следует, что отказ от секса наносит здоровью непоправимый урон.

Врач подчеркнула, что официальная медицина не рассматривает воздержание как патологию. Ни в одном международном классификаторе такого диагноза нет. При длительном перерыве у мужчин может временно уменьшиться частота ночных эрекций, а у женщин — снизиться увлажнение слизистых, но эти изменения полностью обратимы и не несут угрозы. Мужской организм естественным образом обновляет сперматозоиды и выводит их, а женский цикл регулируется гормональной системой, а не регулярностью половых контактов.

Особое внимание Уланкина уделила психологическому аспекту. Исследования, по ее данным, не подтверждают связи между воздержанием и развитием депрессии, тревоги или сокращением жизни. Восприятие целибата сугубо индивидуально: для одного человека это может быть осознанным выбором, для другого — временным периодом, и в обоих случаях серьезных последствий для здоровья нет.



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