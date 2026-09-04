Сом-монстр из Волги весом 100 кг заставил рыбаков биться больше часа

Битва человека с речным чудовищем длилась больше часа — двое рыбаков из Нижнего Новгорода вытащили из Волги сома длиной под 2,5 метра и весом за центнер, но вместо того чтобы отправить гиганта на сковороду, отпустили его обратно, чтобы он продолжал радовать других удачливых любителей тихой охоты. Об этом сообщает Lenta.ru.

Илья Мацнев и его товарищ могут смело записывать этот день в личный рыбацкий рекорд. Нижегородец поделился фотографиями, где он обнимает огромную рыбину с раскрытой пастью — но объятия оказались не нежными, а стальными: так он удерживал обессиленного, но все еще опасного сома, чтобы тот не вырвался в последний момент. По словам рыбака, борьба продолжалась больше часа — они с напарником менялись несколько раз, потому что мышцы забивались, будто после тяжелой тренировки в зале.

Их трофей оказался настоящим монстром: вес перевалил за 100 килограммов, а длина достигла 2,3 метра. Для Волги такой экземпляр — событие редкостное, и любой другой рыбак на их месте, наверное, уже планировал бы праздничный ужин на всю деревню. Но нижегородцы поступили иначе. Они сделали памятные снимки на фоне гиганта, а затем отпустили его обратно в реку. Мацнев объяснил свое решение тем, что такой сом заслуживает жить дальше и «уверенно удивлять порядочных рыбаков своей мощью». Так что домой они вернулись с пустыми руками, но с полным альбомом впечатлений.

Ранее рыбаки три часа выматывали гиганта: 572-килограммовый марлин оставил дыры в лодке и едва не побил мировой рекорд.