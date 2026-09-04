Удар по Киевскому аэропорту перекрыл воздушную логистику ВСУ

Армия России нанесла удар по киевскому аэропорту, и военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, чем это грозит противнику — нарушение воздушной логистики парализует и без того хрупкую систему перемещения украинских сил. Об этом сообщает Lenta.ru.

Накануне стало известно о том, что ВС РФ использовали беспилотный летательный аппарат для атаки на аэропорт в Киеве. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что целью, скорее всего, была не гражданская инфраструктура — в Украине почти не осталось пассажирских рейсов, а военная авиация. Там базируются транспортные Ан-24 и Ан-26, которые задействованы для переброски грузов и личного состава.

Эксперт подчеркнул, что удар по аэропорту нарушает логистические цепочки ВСУ. Учитывая, что гражданские самолеты сейчас почти не летают, основные перевозки осуществляются по железной дороге. Российские силы наносят удары по тепловозам и электровозам, перекрывая альтернативные маршруты. Таким образом, противник теряет и воздушные, и частично наземные каналы снабжения.



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