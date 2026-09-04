Отношения России и Германии достигли точки замерзания
Посол Нечаев заявил о фактической заморозке отношений России и ФРГ
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Российско-германский диалог окончательно ушел в минус — посол Сергей Нечаев заявил, что все основные треки сотрудничества оказались на точке замерзания, а политические контакты и связи гражданских обществ практически остановлены. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат констатировал факт, о котором давно догадывались эксперты: отношения Москвы и Берлина находятся в глубоком кризисе. По словам Нечаева, фактически заморожены все основные направления сотрудничества, включая политический диалог на высшем уровне и контакты между общественными организациями. Это не временная пауза, а системное охлаждение, вызванное политическим курсом Германии.
Ранее стало известно, что ФРГ поможет Киеву наводить ракеты на Россию.