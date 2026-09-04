50-летний рекорд: рыбак выловил карпа-гиганта и продал его за ₽9 тыс.

В индийском штате Андхра-Прадеш случилась настоящая рыбацкая сенсация — местный житель вытащил из водохранилища карпа роху весом 15 килограммов, и такого улова здесь не видели целых полвека, а покупатель проехал 40 километров, чтобы заполучить рекордную рыбу. Об этом сообщает The Times of India.

Житель деревни Конгуваригудем Саттибабу ловил рыбу в водохранилище Шри Каратам Кришнамурти Ерра Калва, когда на крючок попалась огромная роху — редкий вид карпа, который в этих местах достигает таких размеров раз в несколько десятилетий. Вес трофея перевалил за 15 килограммов, и весть о необычном улове моментально облетела округу. Местные жители рассказали, что столь крупного карпа в этом районе не ловили последние 50 лет.

Саттибабу решил не оставлять рыбу для семейного обеда, а выставил ее на аукцион на местном рынке. Торги прошли азартно, и в итоге улов ушел с молотка за ₹10 тыс. индийских рупий (около ₽9 тыс.). Покупателю пришлось преодолеть 40 километров, чтобы забрать свой эксклюзивный товар. Заместитель директора управления рыболовства округа отметил, что карпы роху редко достигают такого веса, а поймать их на удочку или даже сетью — задача нетривиальная, что делает этот случай вдвойне примечательным.



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