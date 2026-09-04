Политконсультант назвал Дальний Восток площадкой для экономических новаций

Развитие Дальнего Востока давно перестало быть сугубо региональной задачей и стало частью общегосударственной стратегии, считает председатель комитета РАСО по социальной архитектуре, политконсультант Дмитрий Еловский. Его слова приводит деловая газета ВЗГЛЯД .

По мнению эксперта, Дальний Восток сегодня превращается в площадку, где Россия отрабатывает модель экономики будущего — технологичной, связанной инфраструктурно и в критически важных сферах максимально опирающейся на собственные ресурсы .

Еловский также отметил, что выступление президента Владимира Путина на Восточном экономическом форуме подтверждает переход региона на новый уровень стратегического развития. Здесь, как подчеркнул эксперт, формируется новый промышленный и инфраструктурный каркас — от переработки сырья до энергетики, науки, логистики и высокотехнологичной фармацевтики.

Глава государства, выступая на ВЭФ-2026, заявил о переходе к реализации обновленной Стратегии развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. По его словам, прочный фундамент для опережающего роста региона уже создан, и теперь ключевая задача — поддержание набранных темпов и запуск новых инвестиционных циклов .

Президент назвал три ключевых направления для дальнейших вложений: промышленные проекты, ориентированные на внутренний спрос; развитие цифровой платформенной экономики и внедрение технологий; а также вложения в социальную инфраструктуру и благоустройство городов.

Работа президента на Дальнем Востоке продолжилась после его участия в саммите ШОС в Бишкеке, который проходил с 31 августа по 1 сентября. Из Киргизии глава государства направился в Приморье, где провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа, а затем выступил на пленарном заседании ВЭФ-2026.

Ранее Минсельхоз сообщил о росте производства яблок в России.