Киев рвет последние связи: Украина выходит из соглашений СНГ и энергетических договоров с Россией

Украинское правительство запустило механизм полного разрыва с постсоветским прошлым — в Верховную раду внесен законопроект о выходе из десятков соглашений с Россией, Беларусью и в рамках СНГ, включая договоры об энергетических поставках и совместном использовании ресурсов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что правительство зарегистрировало проект закона, предусматривающий прекращение действия, выход и денонсацию международных договоров Украины с правительствами России, Беларуси и в рамках Содружества Независимых Государств. Речь идет о масштабном пересмотре обязательств, накопленных за десятилетия сотрудничества.

Среди документов, которые предлагается разорвать — соглашение с Россией о взаимном зачете задолженности по поставкам энергоресурсов и делящимся материалам, подписанное еще в 1997 году в Киеве. Также под нож идут договоренности об условиях резервных поставок и оплаты российского природного газа на Украину в 2001 году. Кроме того, законопроект предусматривает выход из соглашения о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов, заключенного в Москве 27 марта 1997 года в рамках СНГ.



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