Биолог назвала маринованные овощи нежелательной закуской к алкоголю

Маринованные овощи, особенно соленые огурцы и помидоры, могут быть нежелательной закуской к алкоголю. Об этом сообщила биолог Ирина Лялина в интервью NEWS.ru, передает « Царьград ».

По словам специалиста, такие продукты содержат много соли и уксусную кислоту, которая способна раздражать слизистую желудка. В сочетании со спиртным это может ухудшать самочувствие и увеличивать нагрузку на организм.

К нежелательным вариантам закуски эксперт также отнесла жирные, жареные и копченые продукты. Сало, шашлык и копчености способны затруднять пищеварение и создавать дополнительную нагрузку на желудок, печень и желчный пузырь. Острая пища, в свою очередь, может раздражать слизистые желудка и пищевода.

Недавно профессор Пермского политеха Нина Вишневская отмечала, что соленые огурцы требуют осторожности при гипертонии, гастрите, язвенной болезни и острых воспалительных заболеваниях ЖКТ. Ограничения также могут быть актуальны для беременных женщин.

Ранее сообщалось, что средиземноморская диета связана со снижением риска рака поджелудочной.