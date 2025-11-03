Великобритания в тайном режиме передала Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow большой дальности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Это уже не первая поставка данного высокоточного оружия, способного поражать цели на расстоянии свыше 250 км.

Иностранные источники утверждают, что Великобритания тайно отправила Украине дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow, которые, теоретически, могут использоваться для ударов по России. В том числе речь об атаках на дальние регионы страны. Однако Лондон и Киев не комментировали информацию.

Отметим, что Storm Shadow — это не просто очередной вид вооружения. Это авиационная крылатая ракета, которая запускается с самолетов и летит к цели на малой высоте, огибая рельеф местности, что значительно затрудняет ее перехват средствами ПВО. Ее французский аналог SCALP-EG обладает схожими характеристиками. По сути, Киев получает «длинную руку», позволяющую наносить точечные удары по стратегическим объектам в глубоком тылу: командным пунктам, складам боеприпасов, ключевой инфраструктуре. Это не только тактический, но и оперативный инструмент, влияющий на логистику и управление войсками противника.

Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что любые грузы с западным оружием на Украине считаются законной военной целью. В Кремле расценивают такие поставки как прямую эскалацию и действие, подрывающее перспективы мирных переговоров. Москва настаивает, что Запад, продолжая вооружать Украину, фактически становится участником конфликта.

