«Тут как повезет»: военкор Коц прокомментировал получение Patriot Украиной

Военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале высказал мнение, как получение новой системы Patriot от Германии ВСУ отразится на ходе боев в зоне спецоперации, сообщила «Лента.ру».

Военный корреспондент проанализировал информацию СМИ: новые системы Patriot ВСУ передала Германия. Поставку оплатили Дания, Литва и Норвегия. Согласно данным проекта Germany Aid to Ukraine, Киев получил два ЗРК.

По мнению военного журналиста, две единицы систем не изменят ситуацию в зоне спецоперации. ВС РФ большинство ударов наносят дальнобойными дронам. В данном случае Patriot не окажут особого значения. Александр Коц предположил, что Киев может пробовать сбивать самолеты, принадлежащие Армии России. По мнению эксперта, Су-34 научились наносить удары на дистанции, превосходящие дальность иностранных ракет.

«Сбивать баллистику? Ну здесь уж как фишка ляжет. Бывало, что и сбивали. Но тут как повезет, цель поражалась чаще», — написал военный корреспондент Александр Коц.

Военный корреспондент высказал мнение, что определенные проблемы две иностранные батареи создадут для военнослужащих РФ. Коц считает, что по этой причине уничтожить систему у военнослужащих РФ будет еще больше азарта. В таком случае ВС РФ нанесет финансовый ущерб Западу. Урон составит около $2 млн.

Ранее сообщалось, что ПВО отбила массированную атаку беспилотников ВСУ на Краснодарский край.