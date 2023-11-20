Британская атомная подводная лодка чуть не ушла на дно в Атлантике

У атомохода вышел из строя один из глубиномеров. Его датчики внезапно перестали показывать точные данные. Из-за этого сбоя подлодка уже практически вошла в опасную для нее зону. Об этом сообщила газета The Sun.

«Подлодка не должна была находиться на этой глубине, но она опускалась все ниже. Невыносимо думать о том, что могло произойти, если бы она продолжила идти вниз», - рассказал журналистам их источник.

Трагедии удалось избежать благодаря техническим специалистам. Они располагались в кормовой части и успели понять по показаниям исправного глубиномера, что ситуация выходит из-под контроля. Английское командование сейчас ведет проверку по результатам этого ЧП.