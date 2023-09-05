Британская газета рассказала об очень высоких потерях элитного подразделения ВСУ

47-я механизированная бригада теряет тысячи своих бойцов, несмотря на всю подготовку, которую они проходили в Германии.

Данное соединение находится на острие украинского контрнаступления, сообщает издание The Times. Оно отлично обучено и прекрасно оснащено. Бригаду снабдили американскими боевыми машинами пехоты Bradley и немецкими танками Leopard. Тем не менее, за время контрнаступления она потеряла четырехзначное число военнослужащих из своего состава. Такие потери были обусловлены несколькими факторами.

«Бронетехника часто оказывалась обездвиженной на российских минных полях, а затем подвергалась артиллерийскому обстрелу», - заявили журналисты.

Данная бригада считается одним из самых боеспособных и обученных подразделений во всей украинской армии. Это не спасло ее от высоких потерь.