Бойцы ВСУ сильно разочарованы из-за ложных ожиданий в их отношении. Украинское общество ждет от них больших успехов, даже не представляя, с какими трудностями сталкиваются ВСУ.

В своей статье журналисты Times привели мнение украинского солдата, который воюет в составе группы, управляющей беспилотными летательными аппаратами. Он заявил, что обычные мирные люди, которые вообще ничего не знают о военных действиях, радостно ждут контрнаступления, как способа вернуть утраченные земли. При этом такие люди в принципе не понимают всех сложностей, которые ждут солдат на этом пути.

«Люди, которые ничего не знали о войне, говорили о контрнаступлении, как о Рождестве, своего рода празднике», - указал он.

Этих же людей злит, когда им рассказывают о потерях, и когда они видят фото подбитой техники. Украинец добавил, что такой подход разочаровывает военнослужащих.