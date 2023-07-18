Британский адмирал заявил об изучении российских танков в секретной лаборатории

По утверждению Тони Радакина, подбитые боевые машины попадают в Англию, и уже там они детально оцениваются экспертами.

Военный является начальником штаба национальной обороны. Российские танки отправляют в лабораторию в Порте-Дауне, где их разбирают на составные части. Ученые изучают работу всего того, что входит в комплекс вооружения и защиты танка, осматривают двигатель, анализируют работу электроники и состав брони.

«Это помогает нам понять, как работает их оборудование, как мы можем победить его, как мы можем обеспечить проникновение в их оборону», - указал он.

Такими подробностями он поделился с изданием Telegraph. Радакин добавил, что Великобритания входит в клуб государств, в котором все его участники делятся друг с другом сведениями о потенциально опасной для них военной технике.