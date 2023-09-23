Британский дипломат отказался комментировать удар ВСУ по Севастополю

В частности, он ушел от ответа на вопрос, применялись ли в налете на штаб Черноморского флота ракеты производства Великобритании.

Ранее появились данные, что украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю, при этом она использовала британские крылатые ракеты Storm Shadow. Журналисты РИА Новости попросили Тарика Ахмада, заместителя министра иностранных дел Британии, прокомментировать эти сведения.

«Как у любого суверенного государства, у Украины есть право на самооборону», - указал он в ответ.

При этом Ахмад промолчал после просьбы подтвердить, действительно ли удар был нанесен британскими ракетами. Он только сообщил, что Великобритания поддерживает Украину и ее стремление сохранить свой суверенитет.