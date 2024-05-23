По словам британского эксперта Александра Меркуриса, украинский лидер Владимир Зеленский выплескивает гнев на своих генералов в связи с ухудшением положения украинской армии. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что президент Незалежной становится более озлобленным из-за ситуации на фронте, однако при этом продолжает отдавать иррациональные приказы.

По мнению эксперта, украинская армия вынуждена отступать на участках, где наступают российские войска.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под полный контроль поселок Клещеевка в ДНР. Это ставит еще в более тяжелое положение украинскую группировку, которая старается удержаться в Часовом Яре, так как теперь российская армия будет подпирать ее с юга.