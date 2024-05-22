Минобороны: российская армия полностью освободила Клещеевку в ДНР
Фото: [Министерство обороны РФ]
Подразделения группировки «Юг» полностью взяли под контроль поселок Клещеевка в ДНР, сообщают в Минобороны РФ.
Утром штурмовые группы 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса выбили противника с господствующей высоты. У ВСУ после потери этого укрепрайона не осталось других укреплений, и украинские военные вынуждены были отступить за канал «Северский Донец — Донбасс».
Освобождение Клещеевки ставит еще в более тяжелое положение украинскую группировку, пытающуюся удержаться в Часовом Яре. Теперь российские войска будут подпирать ее с юга.
20 мая Минобороны сообщило о полном освобождении Белогоровки в ЛНР.