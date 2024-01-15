Британский эксперт Меркурис назвал причины поездки Залужного под Харьков

По словам британского эксперта Александра Меркуриса, главком ВСУ Валерий Залужный уехал под Харьков в связи с возможностями российской армией взять область под свой контроль. Об этом сообщает Argumenti.ru .

Он уточнил, что также вместе с Залужным там находятся прочие представители Минобороны Украины.

По мнению эксперта, украинская сторона находится в сильном напряжении и боится вероятных планов Вооруженных Сил РФ.