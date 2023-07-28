Британский эксперт отвел ВСУ срок «до конца лета»

Украина должна добиться ощутимых успехов в контрнаступлении до конца лета, иначе рискует лишиться западной поддержки, заявил в интервью Sky News британский военный аналитик Шон Белл.

Он отметил, что сейчас Киев получает колоссальную поддержку в деньгах и вооружении. Но неудачи ВСУ могут пошатнуть веру Запада, а сокращение западной помощи сразу поставит режим Зеленского в очень сложное положение.

Также эксперт считает, что будущее Украины будет зависеть от итогов президентских выборов в США. Сегодня помощь Америки в десять раз превышает суммарный вклад других стран, и Джо Байден обещал «не бросать Украину». Но в случае победы Дональда Трампа ситуация может кардинально измениться.

Экс-президент и главный соперник Байдена на выборах неоднократно критиковал действующую администрацию за впустую потраченные средства на поддержку Украины.