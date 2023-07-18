Британский эксперт рассказал о причинах неудачи контрнаступления ВСУ

Авторитетный британский эксперт Франц-Стефан Гади, старший консультант Лондонского института международных стратегических исследований рассказал в интервью газете Tagesspiegel, почему наступление ВСУ продвигается так медленно и с большими потерями.

Гади в настоящее время находится на Украине и получил возможность лично составить картину происходящего.

По мнению эксперта, украинские войска не научились широкомасштабным наступательным действиям. Свои операции они не проводят синхронно.

Без тактических корректировок западное вооружение не будет иметь никакого значения. Характер наступления может измениться, если ВСУ научатся воевать системно.