Британский эксперт: российские ракеты до основания разрушили ПВО Украины

Массированные ракетные удары российских войск практически разрушили ПВО Украины, и восстановить ее будет проблематично, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что удары следуют по всей территории Украины, уничтожая оборонную промышленность страны. При этом аналитик считает, что ракетные атаки России одновременно подрывают и готовность Запада помогать киевскому режиму.

«Теперь даже там понимают, что русские неизбежно победят», – констатировал Меркурис.

Ранее в Минобороны России сообщили о 41 ракетном ударе за последнюю неделю по военным объектам Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico заявил, что западные партеры должны немедленно помочь Киеву поставками современных систем ПВО и боеприпасов к ним. Эту мысль украинский дипломат попытается донести до западных союзников в ходе сегодняшнего заседания Совета НАТО – Украина, которое пройдет в Брюсселе.