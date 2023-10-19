Британский офицер: нужно мужество сказать, что Украина не вернет утраченные территории

Все наступательные операции ВСУ против российских войск не имеют смысла из-за недостатка солдат в украинской армии, пишет британское издание Independent со ссылкой на мнение бывшего офицера разведки Фрэнка Ледвиджа.

Ледвидж напомнил базовую формулу: для успешного наступления необходимо численное превосходство в живой силе в соотношении три к одному. У украинской армии и близко нет такого преимущества, напротив, она испытывает колоссальные проблемы с пополнением своих подразделений на передовой.

Кардинально изменить это соотношение вряд ли возможно, поэтому рассчитывать на то, что в будущем наступательные операции ВСУ будут иметь больший успех, наивно.

Британский офицер считает, что боевые действия на Украине будут продолжаться до тех пор, пока у кого-то не хватит мужества признать, что Киеву не удастся вернуть утраченные территории.