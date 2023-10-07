Британский полковник рассказал о глобальной ошибке украинских военных

ВСУ совершают огромный промах, когда пытаются сочетать западную технику и советскую технику. Они никак не рассчитаны друг на друга.

Свою точку зрения высказал Тим Коллинз, полковник армии Великобритании и ветеран боевых действий в Ираке. По его мнению, украинское командование само виновато в проблемах, которые возникли у армии во время контрнаступления.

«Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать», - указал он.

Его слова привело издание Telegraph. Вдобавок ко всему, именно отсутствие способности предсказать последствия своих действий приводит к «пробуксовыванию» ВСУ на российских минных полях. Пока инженерные части снимают мины, основные силы выбиваются снайперами и артиллерией ВС РФ. Из-за этого украинцам приходится действовать по ночам, когда успеху начинают препятствовать уже другие факторы.