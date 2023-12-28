Новые средства для радиоэлектронной борьбы, которые поступают в ВС РФ, могут не только перехватывать украинские дешевые дроны, но и влиять на пуски ракет западного производства.

Газета The Daily Telegraph заявила, что Россия получила преимущество над ВСУ, критически важное для успешных боевых действий. Она сумела накрыть практически сплошной стеной электромагнитных импульсов свою линию обороны. В отдельных районах такая защита получилась практически непробиваемой и беспрецедентной. Украинцам невозможно продавить подобную сеть своими дешевыми беспилотниками.

«Они всегда были хороши в радиоэлектронной борьбе... Они лучше, чем мы», - признался один из украинских военных.

Одной из самых удачных систем в РФ стал комплекс радиоэлектронной борьбы «Шиповник-АЭРО». Это признал британский Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны. Специалисты отметили, что в последнее время американские системы HIMARS, поставленные на Украину, стали все чаще промахиваться по целям. Это объясняется противодействием российских средств РЭБ, которые очень успешно противостоят западному оружию.