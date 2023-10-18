Бродячие собаки держат в страхе целую деревню в Подмосковье

Бродячие собаки держат в страхе деревню Мотяково в городском округе Люберцы.

Сегодня безнадзорные животные искусали сразу несколько человек, сообщает интернет-издание «Люберецкая панорама» со ссылкой на очевидцев.

Так, одна из местных жительниц рассказала, что собака вцепилась ей в бедро. Женщина провела целый день в больнице.

По информации журналистов, стаи безнадзорных собак в деревне Мотяково подкармливают сами жители, что создает безнадзорным животным комфортные условия для существования. Они начинают агрессивно защищать свои территории.

Фото: [ Павел Попов/Подмосковье сегодня ]

За последнюю неделю в России произошло сразу несколько случаев нападения бездомных собак на людей. Издание Chita.ru сообщало, что в Чите безнадзорная собака напала на ученика младших классов. Животное подкараулило ребенка прямо возле школы. По словам местных жителей, пес уже давно живет возле гаражей.

В Воронеже бездомные собаки напали на мужчину. Ему пришлось защищаться от агрессивных животных зонтом. На помощь пришел водитель проезжающей мимо машины, который спугнул собак гудком, пишет «Вести Воронеж».

В Смоленске бродячие собаки напали на женщину с двумя детьми, сообщала пресс-служба регионального управления СК. Ведомство возбудило уголовное дело.