Бронежилеты, созданные учеными Сколково, защищают бойцов СВО

Ученые из Сколково испытывают на себе созданные ими бронежилеты не только в Подмосковье, но и в зоне специальной военной операции.

Сейчас компания «АрморАура» активно развивает направление по созданию прочных и в тоже время максимально удобных и безопасных пластин для бронежилетов. С началом специальной военной операции ученые из Сколково посчитали своим долгом помочь фронту и бойцам.

Основа технологии — это лазерное излучение, которое команде ученых удалось довести до промышленного применения. Особенность технологии — это пульсирующая лазерная плазма, которая зажигается на поверхности обрабатываемого изделия и придаёт изделию новые свойства и характеристики.

Бронежилеты с пластинами, которые создали учёные из Сколково, уже прошли испытания, причем не только на полигонах в Подмосковье, но и в Донецкой народной республике. Так бойцы легендарного батальона «Эспаньола» лично «отстреливали» бронежилеты. Результатом остались довольны. Пластины легче по весу своих аналогов, но выше по защитным свойствам.

«Пластины мы испытываем и на территории Московской области с применением вооружения, которое предусмотрено соответствующим ГОСТом, в данном случае мы говорим про класс защиты БР-4. Если брать данную пластину, то можно увидеть, что она выдержала 13 попаданий. Пластина абсолютно работоспособна и может дальше служить и защищать личный состав», — отметил руководитель компании Павел Смирнов.

Отечественные разработки востребованы в зоне спецоперации, наши ребята надежно защищены от вражеских пуль и осколков, а ученые продолжают свои исследования, помогая фронту и обеспечивая безопасность бойцов.