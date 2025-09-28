Брошенная тлеющая сигарета в московском приюте привела к гибели 13 собак

В одном из столичных приютов для животных произошел масштабный пожар. По предварительной информации, предоставленной сотрудниками учреждения телеканалу РЕН ТВ, при пожаре погибли 13 собак.

Согласно данным журналистов, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Один человек с ожогами был госпитализирован бригадой медиков. По предварительным данным мужчина праздновал день рождения и забыл затушить сигарету.

Вследствие чрезвычайного происшествия около 30 питомцев сбежали с территории. В настоящее время их розыском занимаются работники питомника. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось о том, что штрафы на 500 тыс. руб. выписали в Подмосковье за нарушение правил выгула собак.