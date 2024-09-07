Начальник ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* в соцсетях заявил, что в арсенале украинской армии якобы есть дроны, способные ударять до 1,8 тысячи километров. Этого достаточно, чтобы атака достигла далеко за приграничные зоны с РФ.

В сообщении ко Дню военной разведки Буданов* опубликовал не только поздравительную речь, но и похвастался мощными беспилотными системами. По его словам, у ВСУ есть БПЛА собственного производства, которые якобы поражают цели на расстоянии до 1800 км.

По словам Буданова*, этого достаточно, чтобы бить по инфраструктуре России, в том числе и ударять вглубь страны-соседки. Собираются ли украинцы действительно применять такие дроны неизвестно. Пока на СВО и при столкновениях на территории РФ не было обнаружено мощных дронов у ВСУ.

Примечательно, что министр обороны США Ллойд Остин также недавно заявлял, что у Киева есть дальнобойное оружие. Насколько известно, западные «хозяева» пока не разрешают Зеленскому увлекаться такими разработками.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ за последние сутки.

*внесен в России в список террористов и экстремистов