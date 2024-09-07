Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ за последние сутки

Операция по уничтожению вражеских формирований продолжается, в том числе – и на территории Курской области. Об этом оборонное ведомство сообщило в телеграм-канале.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало новые данные о потерях ВСУ на Курском направлении. Сводка о ходе отражения попытки вторжения украинских подразделений на территорию России приводится ежедневно.

Согласно данным, актуальным по состоянию на 7 сентября 2024 года, Вооруженные силы Украины потеряли свыше 280 бойцов и 13 единиц бронетехники. Также удалось уничтожить 9 автомобилей 9 артиллерийских орудий и станцию РЭБ.

Кроме того, российские войска поражают вражеские резервы на территории Сумской области. Общие потери Украины на курском направлении составили почти 11 тыс. военнослужащих.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ.