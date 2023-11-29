Будущие контрактники продолжают прибывать в Московский областной пункт отбора в Балашихе

В подмосковной Балашихе продолжается работа центра отбора на военную службу по контракту, который предлагает удобное и комплексное решение для всех желающих заключить контракт с Минобороны РФ.

Здесь можно оперативно оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и получить консультации специалистов. Центр приглашает всех граждан, старше 18 лет, которые являются годными по состоянию здоровья. Процесс заключения контракта включает сдачу документов, собеседование с психологом и медицинский осмотр. После этого вы можете заключить контракт на 1, 3 или 5 лет и отправиться на службу.

Главными преимуществами данного центра заключаются в предоставлении трехразового питания и проживания для граждан. Здесь также имеются учебные классы, спортзал и уличный спортивный городок, чтобы обеспечить комфортные условия для обучения и подготовки.

Заключивший контракт может рассчитывать на различные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Например, может претендовать на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в детский сад ребенка, а также бесплатные завтраки и обеды в школе, возможность посещать кружки и секции.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.