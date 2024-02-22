Бундестаг проголосовал против поставки Украине дальнобойных ракет Taurus

За эту инициативу высказалось 182 депутата, против поставки — 480.

Также в резолюции значилось требование признать Россию «экзистенциальной угрозой».

Теперь депутатам предлагается обсудить резолюцию, вынесенную правящей коалицией. В ней говорится о необходимости поставить Киеву дальнобойное оружие, но конкретно ракеты Taurus не упоминаются.

Эксперты отмечают, что это уловка, дающая Олафу Шольцу пространство для маневра. Ранее германский канцлер с большой неохотой говорил о возможности поставок Taurus, считая, что это приведет к эскалации с Россией.

Издание Politico отмечало, что некоторые западные страны, в частности, Германия, воздерживаются от поставок дальнобойного оружия, так как хотят оставить мосты для возобновления сотрудничества с Россией после окончания украинского конфликта.