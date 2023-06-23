Business Insider: российские боевые вертолеты вмяли в землю украинскую бронетехнику

Российские ВКС стали использовать новую тактику, с помощью которой наносят большой ущерб наступающей украинской армии, пишет Райан Пикрелл для издания Business Insider.

Россияне перебрасывают авиацию на передовую так, как это не делалось до недавнего времени, чтобы свести на нет усилия Украины в контрнаступлении.

Пытаясь наступать, ВСУ выходят за пределы защиты стационарных средств ПВО. Поскольку у них нет мобильной ПВО, российские боевые вертолеты, такие как Ка-52 «Аллигатор», используя 30-миллиметровую пушку или противотанковые ракеты, беспрепятственно расстреливают наземные войска Украины.

Кроме того, Россия продолжает поражать военную инфраструктуру Украины в глубине территории, вынуждая и без того находящуюся в напряжении ПВО разрываться между двумя приоритетами – поддержкой фронтовых операций и защитой критически важной инфраструктуры.