Был ли это частный самолет? Новые подробности о крушении под Форт-Уэртом

В округе Таррант, недалеко от города Форт-Уэрт в Техасе, произошла авиакатастрофа.

По данным телеканала Fox 4 News, получившего информацию от пожарной службы города, воздушное судно потерпело крушение в непосредственной близости от аэропорта Хикс.

Инцидент произошел рядом с автомагистралью Business 287. В настоящий момент устанавливаются все детали и причины случившегося. По официальным данным, на момент поступления информации сведений о возможных жертвах или пострадавших не поступало. О происшествии уже уведомлены федеральные власти, в частности, Управление гражданской авиации США (FAA), которое, вероятно, возьмет на себя координацию расследования.

