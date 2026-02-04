Бытовой конфликт в Новомосковске закончился смертельным ударом ножа. Что рассказал 72-летний обвиняемый?

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по региону, трагедия произошла вечером 4 декабря 2025 года в микрорайоне Сокольники. Поводом для преступления стал конфликт между двумя соседями, 72-летним местным жителем и его знакомым. В ходе ссоры один из участников ссоры нанес другому смертельный удар ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происхождения. По данным следствия, 72-летний подозреваемый сразу признал свою вину и дал подробные показания на допросе. Следователям удалось в короткие сроки собрать всю необходимую доказательную базу. В настоящее время досудебное производство по уголовному делу завершено. Материалы направлены в прокуратуру для последующего утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.