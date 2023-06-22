Бывшего генерала МВД, осужденного за создание преступного сообщества, досрочно освободили из колонии

Уголовное дело в его отношении было возбуждено в 2014 году по целому ряду статей: превышение полномочий, ложном обвинении в преступлениях и так далее. Три года спустя ему был назначен срок лишения свободы в 22 года. Чуть позже его заменили на 12 лет. Наказание Сугробов отбывал в городе Скопин Рязанской области, в исправительной колонии №3.

Еще 6 июня Скопинский районный суд вынес вердикт – частично освободить заключенного от оставшегося наказания, сократив основное, и полностью сохранив дополнительное. Сегодня от журналистов из РИА Новости появились сведения, что бывший главный борец с взятками был выпущен из колонии.