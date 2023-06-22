Бывшего главу подразделения Газпрома приговорили к тринадцати годам лишения свободы

Еще два года назад этот фигурант получил 3,5 года условно за посредничество в получении взяток, а также штраф в размере 1,2 миллиона рублей. После этого следствие заподозрило его самого во взяточничестве, и сумело доказать 11 преступных эпизодов, во время которых ему передали 6 миллионов рублей. А еще он устроил фиктивно на работу свою супругу, в итоге она незаконно получила более полумиллиона рублей.

Сам Югай вину не признал. На суде его адвокат упирал на то, что подсудимый так и не был взят с поличным. Но судья предпочел согласиться с прокурором и назначил злоумышленнику реальный срок наказания. Об этом сообщило ТАСС.