Бывшего главу Центробанка Латвии осудили на шесть лет за коррупцию

Уголовное дело в отношении Илмарса Римшевича было возбуждено еще 5 лет назад. Тогда он совершил путешествие на Камчатку, фото с которого разошлись по сети. Следствие сочло, что эту поездку стоимостью в 7,5 тысяч евро Римшевичу оплатил Игорь Буймистер, президент финансовой организации Trast komercbank. Сам глава банка был задержан все в том же 2018 году по подозрению в вымогательстве, а также отмывании денег, поступающих из России. Он заключил сделку со следствием и рассказал о коррупционной схеме, которую проворачивал с тогдашним главой латвийского Центробанка.

По рассказу Буймистера, Римшевич давал ему советы по поводу выполнения различных требований финансового регулятора. И вот теперь суд назначил экс-чиновнику 6 лет лишения свободы. Илмарс Римшевич себя виновным не признал и пообещал подать апелляцию.