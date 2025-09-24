Бывшего главу вуза в Красноуфимске зарезал знакомый из-за спора за антиквариат

В Красноуфимске трагически погиб 71-летний Евгений Яшин, ранее занимавший должность руководителя филиала сельхозакадемии, имевший ученую степень кандидата экономических наук и звание почетного работника образования. Информацию об этом распространила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Ural Mash.

Согласно сведениям, опубликованным каналом, после завершения карьеры в образовании Яшин организовал антикварный магазин, где продавал редкие предметы.

По предварительным данным, конфликт с 62-летним знакомым возник из-за отказа ученого оплатить предложенный товар. После словесной перепалки мужчина покинул магазин, но вскоре вернулся с холодным оружием и совершил нападение на Яшина, нанеся ему раны, оказавшиеся смертельными.

