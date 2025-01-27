Бывшего преподавателя ВШЭ Вербицкого объявили в розыск

Михаил Вербицкий*, когда-то преподававший в Высшей школе экономики, объявлен в розыск за призывы к терроризму. Такие данные появились у ТАСС.

Издание сослалось на данные, полученные от правоохранителей. По ним в отношении Вербицкого было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму. Преподаватель ранее осудил спецоперацию и призвал Украину к ударам по российской территории. На основании этого нарушителя закона объявили в розыск.

«Вербицкий Михаил Сергеевич, 20.06.1969. Разыскивается по статье УК», — указано в розыскной базе МВД.

По статье о призывах к терроризму Вербицкому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что рэпера Моргенштерна** также объявили в розыск из-за нарушения закона об иноагентах. Адвокат Жорин не стал опровергать данную информацию. Он отметил, что его подзащитный не скрывается, а находится на лечении.

*внесен в реестр экстремистов и террористов.

**внесен в список иноагентов в РФ.