Сотрудницу Русского дома перевели под домашний арест в Киргизии

Наталье Секериной, сотруднице Русского дома, которую задержали в Киргизии по подозрению в причастности к вербовке наемников, заменили меру пресечения. По запросу следователя ее перевели под домашний арест, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда Бишкека.

Кроме того, под домашний арест был помещен еще один человек, проходящий по этому делу. В суде назвали только инициалы — С. В. Т. По информации киргизских СМИ, речь идет о бизнесмене Владимире Сиротенко. Местный портал «АКИпресс» сообщил, что двое других подозреваемых остались под стражей в следственном изоляторе.

Секерину задержали в городе Ош 17 апреля, а спустя два дня суд принял решение о ее аресте. Всем четверым фигурантам предъявлены обвинения по статье 416 Уголовного кодекса Киргизии, касающейся вербовки, финансирования, материального обеспечения и обучения наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом или насильственных действиях. В случае признания вины им может грозить от семи до 15 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что блогера Александру Митрошину оставили под домашним арестом.