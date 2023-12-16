Бывшего сенатора Сабадаша задержали в северной столице по новому делу о мошенничестве

Экс-сенатор Александр Сабадаш задержан в Санкт-Петербурге по очередному делу, на этот раз касающемуся хищения денег банка «Таврический». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Уточняется, что ему на трое суток продлен срок задержания, а следствие просит заключить бывшего сенатора под стражу.

Сабадаш обвиняется по трем эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ, подразумевающей мошенничества в особо крупном размере.

Отмечается, что, согласно версии следствия, девять лет назад совместно с председателем «Таврического банка» Сергеем Сомовым ими была привлечено ООО «Космос», не ведшее реальной предпринимательской деятельности, в качестве заемщика денег у банка. В итоге на счет фирмы-однодневки поступило около 360 млн рублей.

Напомним, что в 2005-2006 годах был сенатором от НАО.